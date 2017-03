Die Backstube am Mühlenberg in Lilienthal lädt zu einem „Markt der Vielfalt“ am Sonntag, den 2. April, von 11 bis 18 Uhr ein.

Initiativen, Handwerker und Manufakturen aus der Region stellen ihre Arbeit vor und bieten ihre Produkte an. Es gibt ein Kinderprogramm, Mitmachaktionen, Kaffee und Kuchen aus der Backstube am Mühlenberg und vieles mehr.