Pastor Henner Flügger lädt alle Kinder unserer Gemeinde zum Laterne-Laufen am Martinstag ein. Teilen will gelernt sein! Die Geschichte des barmherzigen Martin wird erzählt, bevor es in einem langen Zug mit bunten Laternen an der Weser entlang Richtung Fähranleger Sielwall geht. Martin hoch zu Ross führt den Zug an. Es gibt Martinsbrötchen, die zu zweit geteilt noch einmal besser schmecken.

Treffpunkt: 17:00 Uhr Cappella della Musica, Osterdeich 70.