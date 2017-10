Am Donnerstag, 16. November, begehen wir den Martinstag. Nach dem Martinsspiel in der Kirche ziehen wir mit unseren Laternen durch die Schlossparksiedlung. Anschließend gibt es wieder Bratwurst, Kinderpunsch und Glühwein an der Kirche. Der Erlös kommt einem sozialen Zweck zugute. Herzliche Einladung an alle! Martinsspiel und Martinslauf mit Laternen.

