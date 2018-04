Maschinen-Nähen

Das Wochenseminar in den Sommerferien richtet sich an alle 8- bis 12-Jährigen, die noch nicht an der Maschine genäht haben und die Grundlagen der Technik erlernen wollen. Nach einer Einführung in die Funktionen der Nähmaschine werden die verschiedenen Stiche geübt und Schnitte nach Schnittmuster hergestellt.

Bitte mitbringen: Leichte Baumwollstoffe 1m x 1m (keinen Stretchstoff), Stecknadeln, Stoffschere, Nähgarn, Bleistifte, Lineal und ein Maßband.

Der Kurs findet statt vom 23. bis zum 27. Juli, täglich von 9 bis 15 Uhr, und kostet 99 Euro inklusive Mittagssnack.

Die Anmeldung erfolgt unter 0421-36111911.