Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums

Der 10-jährige Matti (Mikke Emil Rasch), sein Bruder Sami (Nick Holaschke) und ihre Eltern (Sabine Timoteo und Tommi Korpela) leben gemeinsam in Hamburg. Mattis Vater Sulo stammt ursprünglich aus Finnland und der Junge träumt schon sein ganzes Leben davon, endlich einmal in die Heimat seines Vaters zu reisen und dort Urlaub zu machen, doch dafür fehlt der Familie das Geld. Da hat Matti eines Tages eine Idee. Er tischt seinen Eltern eine faustdicke Lüge über einen angeblichen Lotteriegewinn auf und lockt sie so nach Skandinavien. Doch schon bald kommt die Wahrheit ans Licht und die vier stranden ohne Geld, Auto oder auch nur eine Unterkunft in Finnland. Erstaunlicherweise aber stellt sich diese unglückliche Situation als genau das richtige für Mattis Familie heraus, die endlich wieder zusammenwächst – und sogar noch neue Mitglieder hinzugewinnt.

Für Kinder und Jugendliche bieten die Bremer Filmkunsttheater, mit Unterstützung der Sparkasse Bremen, an jedem letzten Samstag des Monats kostenloses Kino an. Geplant sind anspruchsvolle Filme jenseits des Mainstreams sowie Themen- und projektbezogenes Jugendfilmkino. Das Traditionskino soll dem jungen Publikum als Begegnungsstätte zur Verfügung gestellt werden, die Wahrnehmung qualitativ hochwertiger Filme für Kinder und Jugendliche, soll gefördert werden. Hier sollen vor allem deutsche und europäische Filme im Fokus stehen. Gemeinnützige Einrichtungen aus Bremen sollen darüber hinaus die Möglichkeit bekommen sich in diesem Rahmen zu präsentieren.

D/FL 2017. R: Stefan Westerwelle mit Mikke Emil Rasch, Nick Holaschke, Sabine Timoteo 94Min. FSK 0.