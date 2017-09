Motive aus dem Varieté, Zirkus und Jahrmarkt, von Akrobaten, Clowns und Schauspielern prägten das Werk Max Beckmanns von den frühen 1920er Jahren bis zu seinem Lebensende 1950. „Max Beckmann. Welttheater“ in der Kunsthalle Bremen ist die erste Ausstellung, die sich diesem Aspekt im Werk Beckmanns umfassend widmet. Der Künstler wird in diesem Rahmen anhand bedeutender Gemälde, Skulpturen, Papierarbeiten und von ihm verfassten Theatertexten als „Theaterdirektor, Regisseur und Kulissenschieber“ vorgestellt. Unter den aus internationalen Leihgaben befinden sich unter anderem selten in Europa präsentierte Triptychen aus amerikanischen Museen.

Die Kunsthalle Bremen besitzt bedeutende Gemälde Max Beckmanns, eine seiner wenigen Skulpturen und annähernd das vollständige graphische Werk. Dieser herausragende Bestand der Kunsthalle Bremen wurde für die Ausstellung neu bearbeitet und tritt mit zentralen, oftmals nur selten für Ausstellungen bereitgestellten internationalen Leihgaben in einen Dialog. „Max Beckmann. Welttheater“ präsentiert insgesamt rund 120 Werke aus der Zeit von 1920 bis 1950.

Besondere Familienführungen und Workshops für Kinder begleiten die Ausstellung, die bis zum 4. Februar in der Kunsthalle zu sehen ist.