Max und Martin

Das musikalische Bilderbuchkino für Kinder ab 3 Jahre geht der Frage nach, was eigentlich der Martin mit dem Laternelaufen zu tun hat. Max bereitet sich im Kindergarten auf das anstehende Laterne laufen vor. Ein Kindergartenfreund weiß, dass das etwas mit einem Martin zu tun hat. Was genau, weiß er aber nicht. Und so macht sich Max auf die Suche nach der Antwort auf die Frage, warum wir Laterne laufen gehen. Florian Müller zeigt die Bilder auf einer Leinwand, liest die Geschichte vor und spielt die Musik live.