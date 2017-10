Meerjungfrauen-Schwimmen

"Unter dem Meer... "

Schwimmen wie eine Meerjungfrau ist beliebt wie nie - sogar nationale Titelkämpfe werden bereits ausgerichtet. Auch in der GraftTherme findet wieder ein Meerjungfrauen-Workshop statt: Am Freitag heißt es wieder für 2 Stunden "Flossen an und los". Die teilnehmenden Wasserratten bekommen ein buntes Kostüm und lernen, wie eine Meerjungfrau grazil durchs Wasser zu gleiten. Begleitet wird der Workshop durch ein Fotoshooting. Nach dem Kurs besteht die Möglichkeit, noch eine Stunde im Erlebnisbereich zu verbringen. Wer schon vom Meerjungfrauen-Fieber angesteckt wurde, kann sein eigenes Kostüm gerne mitbringen, dann kostet der Kurs 54 Euro.

Infos und Anmeldung unter 04221-283150.

Teilnahme: Für Kinder, 54 Euro mit eigenem Kostüm, 59 Euro mit Kostümverleih, Anmeldung erforderlich.