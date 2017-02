× Erweitern Foto: Graft Therme

Flossen an und los – das ist die Devise in der GraftTherme, die auch in diesem Jahr wieder mehrere Meerjungfrauen-Workshops anbietet. Die Teilnehmer erlernen den korrekten Umgang mit der bunten Flosse, werden wie ein Unterwasserwesen geschminkt und anschließend im Meerjungfrauen-Outfit fotografiert. Nach Abschluss des Workshops erhalten alle Teilnehmer eine Urkunde.

Zwei klassische Meerjungfrauen-Workshops finden am Freitag, den 21. April, und am Montag, den 24. Juli 2017, jeweils ab 11 Uhr in der GraftTherme statt.

Für Bastelfans wird an drei Montagen – am 10. April, 17. Juli und 31. Juli 2017 – ebenfalls ab 11 Uhr ein kreativer Meerjungfrauen-Workshop angeboten. Um das Outfit perfekt zu machen, wird dabei gemeinsam ein passender fantasievoller Haarschmuck hergestellt. Die tollen Bilder vom Fotoshooting erhalten die Teilnehmer/innen digital.

Teilnahme: Klassischer Kurs 59,00 Euro inkl. Kostüm. Bei mitgebrachtem Kostüm 54,00 Euro. Der kreative Kurs kostet 69,00 Euro, bzw. 64,00 Euro. Anmeldung erforderlich unter 04221-2831513.