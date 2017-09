Wie gelangt Plastik in unser Gewässer? Was sind Müllinseln und wie entstehen sie? Und was überhaupt sind Geisternetze? Diese und viele weitere Fragen rund um das Plastikmonster in unseren Gewässern werden in der Bastelwerkstatt beantwortet.

Die Teilnahme ist kostenfrei, um Anmeldung unter 0176/83525342 wird gebeten.

Treffpunkt vorm Haupteingang der Neuwiederstraße 23.