Auf der Erlebnismesse für die ganze Familie präsentieren rund 90 Aussteller ein vielfältiges Angebot an bewährten Produkten und neuen Trends für Hund, Katze und andere Heimtiere. An den zahlreichen Informationsständen beantworten Experten jede Frage zu Haltung, Pflege und Eigenschaften der Tiere. Ein attraktives Rahmenprogramm mit unterhaltsamen Showbeiträgen und interessanten Vorführungen rundet das umfangreiche Angebotsspektrum der Mein Tier Oldenburg Messe ab.

Wenn die beliebte Heimtiermesse zum 23. Mal ihre Pforten öffnet, haben die Besucher auf 12.500 Quadratmetern Ausstellungs- und Aktionsfläche wieder die Möglichkeit, die vielbeinigste Veranstaltung in den Weser-Ems-Hallen zu erleben.

In den lebhaft gestalteten Tierwelten präsentieren zahlreiche Vereine und Fachleute viele Bewohner der Tierwelt – zu Wasser, zu Land und in der Luft. Sei es der heimisch inszenierte Bauernhof mit Kuh, Schaf und Co., der tropische Dschungel mit Schlange, Spinne und Krokodil, die Hundewelt mit über 50 Hunderassen, die Pferdewelt mit internationaler Besetzung, die Aquaristik mit vielen Bewohnern aus Neptuns Reich sowie die Katzenwelt mit der Weltkatzenausstellung – bei der MEIN TIER in den Weser-Ems-Hallen Oldenburg wird „ERLEBEN“ groß geschrieben.

Der tägliche Bedarf der tierischen Familienmitglieder darf natürlich nicht zu kurz kommen und wird durch ideenreiche Einkaufsmöglichkeiten an beiden Messetagen gedeckt. Die Profis haben praktische Tipps und Tricks zur Haltung und Pflege sowie Hilfestellung für den Alltag mit Heimtieren aller Art.

Kinder von 5 bis 14 Jahren zahlen 5, Erwachsene 10 Euro Eintritt und auch Hunde ab 7 Monaten mit Leine und gültigem Impfausweis dürfen mit!