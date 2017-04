Mein Traumauto

Ferien-Workshop für Kinder von 13 bis 15 Jahren

Wer wollte nicht schon einmal sein eigenes Traumauto gestalten? Hier in der Autostadt kann das Wirklichkeit werden: In diesem Ferien-Workshop entwerfen die Teilnehmer ein Fahrzeug nach ihrem persönlichen Geschmack und bauen das Ganze anschließend in Form eines Modells, das sie dann gerne mitnehmen dürfen.

Treffpunkt: WelcomeDesk

Teilnahme: 10,00 Euro, zzgl. Tages- oder Jahreskarte, Anmeldung erforderlich online über den Ticketshop der Autostadt: https://autostadt.de/tickets