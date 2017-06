Mein ziemlich seltsamer Freund Walter

Theater für Kinder ab 8 Jahre

Lisa ist neun, eigentlich fast zehn, sie ist neugierig und hat viele Interessen, nur Freunde hat sie keine. In der Schule versucht sie nicht aufzufallen und auch zu Hause ist sie meistens allein. Denn seit ihre Eltern ihre Jobs verloren haben, bewegen sich diese nur noch vom Bett zum Sofa und zurück. Gemeinsame Mahlzeiten, Ausflüge und Gespräche gehören der Vergangenheit an. Doch als eines Abends ein Raumschiff im Wald hinter Lisas Siedlung landet, kommt Bewegung in ihren tristen Alltag. Denn zurück bleibt der Außerirdische: Klakalnamanazdta, von Lisa einfach kurz Walter genannt. Und der kann gar nicht verstehen, wieso die Menschen auf diesem Planeten so kühl miteinander umgehen. Kurzerhand macht er sich daran, in Lisas Leben aufzuräumen, bis sie auch ohne seine Hilfe zurechtkommt.

Katharina Birch inszeniert die ebenso humorvolle wie berührende Geschichte über eine ganz besondere Freundschaft, über Mut und über die kleinen Schritte, die man braucht, um sich in schwierigen Lagen zu behaupten.