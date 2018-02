Osterferienkurs: Graphic Novel Workshop | Meine Bildergeschichten der Reformation

In diesem Ferienkurs können Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren ihre eigene Graphic Novel gestalten! Wovon handelt das Gleichnis vom verlorenen Sohn? Lässt es sich inhaltlich in die Gegenwart übersetzten? Wie könnte so eine Übersetzung als Graphic Novel aussehen? Tipps und Tricks für die praktische Umsetzung gibt es von einer professionellen Grafik-Designerin.

Di + Mi. 20. bis 21. März, 10 bis 13 Uhr

Familien: 35€ (1 Erw. + 1 Kind) | 55€ (2 Erw. + 1 Kind) | Erwachsene: 25€, ermäßigt 20€ | Kinder: 18 € (Geschwisterkinder zahlen die Hälfte)

Focke’s Café bietet im Anschluss einen Mittagstisch an – bitte bis zum 15.3.2018 bei Anmeldung angeben: Tel. 0421 - 699 600 50