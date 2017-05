Meine Bühne

Kreativ-Workshop für Kinder von 6 - 12 Jahren

Inspiriert von den Laubenvögeln, ihren Bauten und ihrer Balz, werden die Kinder in diesem Ferienworkshop Bilder, Collagen und Objekte herstellen. Sie werden in der näheren Umgebung Naturmaterialien sammeln, diese bemalen und für Collagen und Objekte kreativ nutzen. Papiere, Pappen und vielfältige künstlerische Materialien regen die Phantasie für ihre “Arena” an. Sie entwerfen Kleidung aus Alltagsmaterialien und schließen das Projekt mit einer Modenschau auf dem Catwalk ab.

Zeitraum: 25.7. - 28.7.2017

Teilnahme: 80,00 Euro, Anmeldung erforderlich unter 0441-9244300