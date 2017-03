× Erweitern Foto: Bo Su Meine Wunderkammer, Weserburg

Was lässt sich alles sammeln? Was macht die kleinen und großen Dinge unserer Welt zu sammlungswürdigen Werken und Werten?

Schülerinnen und Schüler der OS Leibnizplatz haben sich in ihrer Freizeit und im Schulunterricht über drei Monate intensiv mit der Ausstellung „Mir ist das Leben lieber. Sammlung Reydan Weiss“ in der Weserburg auseinandergesetzt. Aus künstlerisch-experimentellen Arbeitsprozessen haben sie ihr eigenes Museum im Miniaturformat geschaffen - als Sammler, Künstler und Kuratoren in einer Person. Entstanden sind unter andrem geheime Welten der Gummibänder, eine urbane Klang­sammlung, fabelhaft-mysteriöse Wesen, ornamentale Muster, Spuren von Erinnerungen und Zahnapparaturen mit Eigenleben...

Eintritt: Erwachsene 9,00 Euro, ermäßigt 5,00 Euro, Familien 16,00 Euro