Meisen, Amseln und Rotkehlchen halten sich über den Winter bei uns auf. Um sie bei der Nahrungssuche zu unterstützen, können Kinder ab 6 Jahren im zweistündigen Workshop des BUND Meisenknödel selbst herstellen.

Während der kalten Jahreszeit greifen viele Vogelfreunde wieder zu Meisenringen und Körnerfutter aus dem Handel, um den Vögeln im Garten und auf dem Balkon zu helfen. Nach Ansicht des BUND Bremen dient die Vogelfütterung zwar nicht dem Vogelschutz, ist aber ein Beitrag zum Naturerleben, insbesondere in Städten und Siedlungen. Der BUND gibt jetzt Tipps, wie Fettfutter für Meisen selbst hergestellt werden kann, und lädt zu der Veranstaltung "Meisenknödel selber herstellen" am 2. Dezember ein.

"Bald ist Winter, und viele Vögel haben sich schon in den Süden aufgemacht", sagt Tanja Greiß, Bereichsleiterin Umweltbildung beim BUND Bremen. "Meisen, Amseln und Rotkehlchen halten sich aber über den Winter bei uns auf." Mit geeignetem Futter lassen sie sich leicht in den Garten oder auf den Balkon locken und dort beobachten. "Mit den Kindern wollen wir Anfang Dezember aus Sämereien, trockenen Früchten und Pflanzenfetten leckere Futterknödel für Zuhause herstellen", wirbt Greiß für die Teilnahme. Sie verrät, worauf dabei zu achten ist: "Für die Vogelfütterung eignet sich immer gut das so genannte Fettfutter", empfiehlt die Umweltpädagogin. "Hierfür benötigt man zwei Teile Pflanzenfett und einen Teil Weizenkleie, Sämereien und Trockenfrüchte. Das Fett muss zunächst erhitzt werden, bis es flüssig ist. Dann werden die Weizenkleie, Sämereien wie Sonnenblumenkerne oder Hanfsamen und evtl. einige Rosinen hinzugegeben. Damit die Masse beim Abkühlen nicht brüchig wird, sollte ein Schuss Salatöl nicht fehlen."

Anmeldung erforderlich, Kosten: 5 Euro.