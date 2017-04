Informationsveranstaltung für Eltern und Jugendliche

Informationen zu Angeboten in der Region Bremen erhalten alle Interessierte auf der Messe „Duales Studium“ im Berufsinformationszentrum Bremen.Die Veranstaltung richtet sich an Jugendliche, die vor der Studienwahl stehen.

Immer mehr Betriebe bieten Ausbildungsplätze an, bei denen neben der Ausbildung auch ein Studienabschluss erreicht werden kann. Da sich Lernphasen im Betrieb mit Zeiten an einer Hochschule abwechseln, sind die praktischen Bezüge viel stärker als bei einem Studium und die Finanzierung erfolgt über den Arbeitgeber. Duale Studiengänge werden von zahlreichen Firmen in unterschiedlichen Kombinationen von Ausbildungsberuf und Studienabschluss angeboten und sind bei Jugendlichen und Betrieben stark auf dem Vormarsch. Bremer Hochschulen und namhafte Arbeitgeber aus der Region stellen ihre dualen Studiengänge vor. Wer an einer solchen Kombination aus praktischer Ausbildung und Studienabschluss interessiert ist, hat hier die Möglichkeit, mit Firmenvertretern erste Kontakte zu knüpfen und Informationen zu weiteren offenen Ausbildungsstellen und Studiengängen zu erhalten. „Wie bewerbe ich mich für ein duales Studium?“ Dazu bietet die Berufsberatung zahlreiche Informationen. Auch wer Fragen zum Angebot, zur Organisation eines solchen Studiums und zu den anschließenden Karriereaussichten hat, findet auf der Messe „Duales Studium“ die richtigen Antworten.

Weitere Informationen unter 0421-1782601

Kosten: Kostenfrei