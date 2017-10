Michael Müller liest Weihnachtsmärchen

Die Märchen-Lesungen mit Michael Müller im Theater Kleines Haus sind schon zu einer vorweihnachtlichen Tradition geworden: An allen Adventssonntagen und an an Heiligabend lädt er zu einer Lesestunde mit Weihnachtsmärchen ins festlich geschmückte Theaterfoyer ein. Kinder ab vier Jahren bei Kakao und Keksen für eine knappe Stunde in die Märchenwelt entführen lassen und am Heiligen Abend hilft die Märchenlesung am nachmittag, die Wartezeit bis zur Bescherung zu verkürzen.

Der Eintritt ist kostenlos.