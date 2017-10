Michel und Ida aus Lönneberga

× Erweitern Foto: Copyright Verleih Michel bringt die Welt in Ordnung City 46

„Miiiiiichel!“ Der berühmte schwedische Frechdachs Michel aus Lönneberga hat ein großes Talent dazu, überall Unfug zu machen. Zur Strafe wird er von seinem Vater in den Tischlerschuppen gesperrt, wo Michel jetzt schon 364 Männchen geschnitzt hat. Dieses Mal hat er sich einen besonders gewitzten Streich ausgedacht: Als Bettler verkleidet überlistet Michel die gutmütige Pfarrersfrau, ihm ganze zwei Kronen zu schenken! Mit dem Geld will er seine Eltern überraschen, doch natürlich endet diese tolle Idee in einem Unglück. Auch Michels kleine Schwester Ida ist diesmal beim Unfug machen dabei!

Schweden 2013, Regie: Per Ahlin, Lasse Persson, Alicja Björk Jaworski, 60 Min., Trickfilm, ab 5 Jahren