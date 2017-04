Midsommar Strandfest

Strandfest für Familien mit Kindern

Zur Begrüßung des Sommers gibt es ab 14:00 Uhr ein Strandspektakel mit vielen Aktionen am Strand und im sowie am Wasser. Es gibt natürlich auch Musik und ein Riesenlagerfeuer, um den Sommeranfang gebührend zu feiern. Die Midsommernachtfeier der TSB am Strand und auf dem Flügel Deich wird durch die Bürgerinitiative verbunden mit der Möglichkeit einer Turmbesteigung des Leuchtfeuers und der Besichtigung und Erläuterung der Baumaßnahmen am Leuchtturm und Dokumentationszentrum.

Ort: Butjadingen-Eckwarderhörne Strandeingang