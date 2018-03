Mini Maker Faire

Kreative zu Gast: Die Buchhandlung veranstaltet erstmalig diese Messe, in der Bastler sich und ihre Projekte präsentieren und interessierte Besucher an Technik und kreative Kunstwerke aus Stoff, Papier oder dem 3D-Drucker heranführen.

Seit einigen Jahren haben die Maker Faires, deren Wurzeln in den USA liegen, den Weg auch nach Deutschland gefunden und sich zunehmend als Treffpunkt für kreative und innovative Bastler – die sogenannten Maker – etabliert. Wurden die Maker-Faires anfänglich noch als Veranstaltungen für Nerds wahrgenommen, gelten sie heute als interaktiver Event für die ganze Familie. Bei den Messen in Fußgängerzonen, Innenstädten und Buchhandlungen kommen die Maker zusammen und experimentieren, erfinden, basteln und recyceln. Während des gesamten Tages präsentieren sie ihre Ideen und Projekte in der Thalia Buchhandlung, stellen interessierten Besuchern ihre Produkte vor und bieten Workshops zum Mitmachen an.

Der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es online.