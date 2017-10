Mister Twister - Wirbelsturm im Klassenzimmer

Tobias geht nicht gerne zur Schule, denn weder seine Lehrerin noch die Direktorin verstehen, dass man nicht nur den ganzen Tag still in seine Bücher schauen kann und dass es triftige familiäre Gründe dafür gibt, dass er nie ein Pausenbrot dabei hat. Als der junge Referendar Mister Twister die "chaotische" Klasse übernimmt, änder sich alles für die 2B. Mister Twister fegt wie ein Wirbelsturm durchs Klassenzimmer. Ab jetzt gibt es Ratewitze als Diktat, Nachhilfe mit Asterix-Comics und Rülps-Turniere im Sachunterricht. Ganz schön cool, wenn jede Stunde zum Abenteuer wird. Doch manchmal platzt die strenge Schulleiterin Frau Liese in den Unterricht und droht mit Konsequenzen, wenn Mister Twister kein "normaler" Lehrer wird. Zum Entsetzen seiner Schüler versucht er das, dabei wollen sie doch, dass er bleibt wie er ist. Als dann eine Lehrprobe der Behörde ansteht, muss Mister Twister sich entscheiden, welchen Weg er geht.

Altersfreigabe ab 0 Jahren.

Teilnahme: Für KInder ab 6 Jahre, 2,50 Euro Eintritt an der Abendkasse.