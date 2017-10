Mit dem Nikolaus auf Futtertour

× Erweitern Wildpark Schwarze Berge e.V. Mit dem Weihnachtsmann auf Futtertour

Das Natur-Erlebnis-Zentrum im Wildpark Schwarze Berge e. V. hat in diesem Jahr wieder den Nikolaus in den Wildpark eingeladen. Am 1., 2. und 3. Dezember füttert er jeweils um 12:30 Uhr und 14:30 Uhr zusammen mit den Kindern Heu, frische Zweige und weitere Leckereien an die Tiere. Zur Belohnung dürfen die fleißigen Helfer mit in der Wildpark-Bahn fahren und im Anschluss in der Kunsthandwerkerhalle einen kostenlosen Bratapfel am wärmenden Feuer genießen. Die Veranstaltung ist kostenfrei, es fällt lediglich der ermäßigte Wildpark-Eintritt an.

Start: um 12:30 Uhr und um 14:30 Uhr, Ende: 14 Uhr und 16 Uhr

Treffpunkt: 12.30 Uhr NEZ-Haus, 14.30 Uhr Kunsthandwerkerhalle

Anmeldung unter Tel. 040-81977470.