Mitmach-Architektur

N.U.D.E ist ein Kollektiv von Architekturinteressierten, das neue Denkansätze in die aktuelle Architekturdiskussion einführen will – Eine Gruppe von Leuten, die der Meinung ist, dass eine Stadt von ihren Bewohner*innen lebt und nicht von Investoren, nicht von Star-Architektur mit Guggenheim-Effekt, und sicherlich auch nicht davon, die "sauberste" und "schönste" Stadt zu sein – Im Gegenteil! Alle packen mit an, um zusammen etwas zu bewegen! N.U.D.E. läd Klein und Groß auf die himmlische Wiese ein, zum gemeinschaftlichen Brainstormen, Fantasieren und künstlerischen Umsetzen.

Termine auf der Breminale 2017 (Himmlische Wiese):