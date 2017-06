In der Woche vom 14. bis 18. August können Besucher in der Ausstellung „Mitmachen und Schätze heben“ im Saal des Ortsamtes Obervieland einen Eindruck bekommen, was die engagierte Arbeit der Akteure und Bürger*innen in diesem Quartier ausmacht.

An jedem Tag in dieser Woche findet ein buntes Aktionsprogramm für Groß und Klein statt. Von der „Singenden Haltestelle“ über den Blick hinter die Kulissen bis hin zu Stadtteilführungen ist alles dabei! Eine Aktion, die den Gaumen verwöhnt, ist die „Suppenstraße“. Hier können sich Schleckermäuler und Suppenliebhaber zwischen 12:00 und 14:00 Uhr vor dem Ortsamt Obervieland durch die vielen Töpfe mit verschiedenen Suppen essen.

Das Aktionsprogramm mit allen Infos gibt es im Quartierszentrum am Sonnenplatz. Theodor-Billrothstraße 32 sowie 38 und im Ortsamt Obervieland, Gorsemannstraße 26