Mobiles Sommercafé

Alle zwei Wochen werden beim Sommercafé an verschiedenen Standorten in der Bremer Vahr leckerer Kuchen, Kaffee und Tee zu fairen Preisen angeboten – während das Rundum-Programm jedes Mal variiert: Die Polizei ist an einigen Terminen dabei und informiert über verschiedene Themen, codieren Fahrräder oder registrieren Rollatoren, es können Minigolf oder verschiedene Spiele gespielt werden, jedes Mal hilft die Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt bei der Fahrradreparatur und manchmal wird sogar eine Rallye oder ein Eiswagen organisiert: Gute-Laune-Garantie für Jung und Alt.

Weitere Termine: