Pst...geheim! Zum Moonlight-Shopping am 7. April lohnt sich ein Aufenthalt in der Shop-Mall ganz besonders. Zu jeder vollen Stunden am Abend treffen sich hier zahlreiche Flashmob-Teilnehmer, um gemeinsam einen bekannten Song zu performen. Das Spektakel mit dem besonderen Feeling erleben Kunden jeweils um 20, 21, 22 und 23 Uhr. Bis 24 Uhr warten im ganzen Center zahlreiche Musik- und Unterhaltungsaktionen auf alle Besucher. Erfrischungen gibt es an zahlreichen Bars.