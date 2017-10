Morgen Findus wirds was geben

Puppentheater

Man soll nie zuviel versprechen. Sonst geht es einem am Ende wie dem alten Pettersson. Seit der seinen Kater nämlich vom Weihnachtsmann erzählt hat, hat Findus nur noch einen Wunsch: dass der Weihnachtsmann auch zu ihm kommt. Klar, dass Pettersson ihn nicht enttäuschen möchte und sich in seinem Tischlerschuppen in die Arbeit stürzt. Dass trotzdem alles ganz anders kommt, als Pettersson geplant hat, kann nur daran liegen, dass manchmal Dinge geschehen, die man einfach nicht erklären kann.

Infos unter www.theater-mit-puppen.de

Teilnahme: Für Kinder 9 Euro, Erwachsene 10 Euro.