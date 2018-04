× Erweitern Kunstwerkstatt Irmtraut Fliege Mosaik total

Spaß und Freude am eigenen Gestalten sind die wichtigsten Voraussetzungen für diese Mosaikwoche. Mosaik-Begeisterte Eltern und Kids ab 12 Jahren, die bereits praktische Erfahrung haben oder Neugierige, die gerne eine größere Arbeit schaffen möchten, sind hier richtig.

Nach einer kurzen technischen Einführung und Besprechung geht es gleich an die praktische Umsetzung. Die Teilnehmer werden individuell in ihren Projekten unterstützt. Dazu gibt es kurze Einblicke in die Kunstgeschichte und in Mosaikkunstwerke aus jüngerer Vergangenheit, wie z.B. von Niki de St. Phalle, Friedensreich Hundertwasser und Antoni Gaudi. Es kann mit Fliesen-, Glas-, Tiffany-Glas- und Spiegelscherben gearbeitet werden. Materialien sind vor Ort vorhanden. Besondere Wünsche oder Vorhaben bitte einfach vorher mit der Kursleiterin absprechen.