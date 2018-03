Mural Artspace

Der Graffiti-Sommerferienkurs für junge Menschen zwischen 12 und 19 Jahren greift das Bremer Raumfahrtjahr 2018 auf: Taikonauten, Himmelskörper, Aliens oder schwarze Löcher werden die Wände am Güterbahnhof Bremen zieren. Oder wer will jemanden visuell auf den Mond schießen? Die Teilnehmer*innen entwickeln eigene Charaktere und Styles, um gemeinsam ein spaciges Wandbild zu gestalten – total legal! Mit Atemmasken ausgestattet üben sie den Umgang mit der Dose und lernen z.B. wie welche Caps eingesetzt werden und wie der Bildaufbau gelingt. Der künstlerische Part kommt dabei natürlich nicht zu kurz. Alle Ideen werden in einen Pott geworfen, kräftig umgerührt und voilà – an an vorbereitete Flächen gesprüht. Der Kurs ist perfekt für AnfängerInnen und Fortgeschrittene jeden Geschlechts ab 12 Jahren.

Termin: 23.- 27.07.2018 10:00-15:00 Uhr, 85 €, anmeldung@kubo.de