Am 9. April dreht sich im "Windstärke 10" alles um das Thema Seenotrettung. Denn das Museum feiert sein neues Exponat, das Rettungsboot „Swantje“, mit einem großen Museumsfest.

Schon vor dem Museum können die Besucher nicht nur „Swantje“ bestaunen, sondern sich am Info-Stand der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger auch über die Arbeit der Seenotretter informieren. Im Museum warten dann spannende Angebote auf große wie kleine Schiffsfans.

Menschen aus Seenot zu retten, das ist auch heute noch ein anspruchsvoller und mitunter gefährlicher Job. Mit welchen Mühen solche Rettungseinsätze früher verbunden waren, davon berichten beim Museumsfest Seenotretter in historischer Kleidung und Ausstattung. Kinder können derweil selbst eine Schwimmweste ausprobieren und in einer richtigen Rettungsinsel ein Gefühl dafür entwickeln, wie es sein muss, schiffbrüchig auf dem Meer zu treiben.Interessante Informationen über die Fahrzeuge der Seenotretter gibt es beim Modellbauverein. Wer lieber selbst einen Seenotkreuzer fertigen will, der ist beim Stand des Papiermodellbauers richtig. Auf Kinder wartet zudem die „Stöven-Werft“, wo sie selbst kleine Schiffe aus Holz bauen können. Und auch der Buddelschiffbauer ist beim Museumsfest mit von der Partie!

Kurze Führungen zur „Swantje“ und zum tragischen Untergang des Passagierdampfers „Cimbria“, Mitmach-Aktionen beim Knoten-Spezialist und beim Netzmacher und Mal- und Bastelangebote runden das Programm ab. Alle Angebote sind im Museumseintritt inbegriffen. Und wer sich zwischendurch stärken möchte, für den hält der Förderverein Schifffahrtsgeschichte ein leckeres Kuchenbuffet bereit.