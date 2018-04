Muscial-Day-Camp

× Erweitern CVJM Musical-Day-Camp

Im Tagescamp des CVJM treffen sich Muscialfans von 9 bis 14 Jahren eine Woche lang, um gemeinsam ein Tehaterstück mit Schauspiel, Gesang und Tanz - von den Requisiten bis zur Afführung - zu produzieren.

Ob Singen, Schauspielerei oder Tanzen, in der Band spielen, für die Licht- und Tontechnik sorgen, Kulissen malen oder Regie führen: Im Musical DayCamp können ie Teilnehmer*innen in alle Bereiche reinschnuppern und gemeinsam mit qualifizierten Teamern ein kleines Musical entwickeln, welches am Freitag dann Eltern, Großeltern, Geschwistern und Freunden präsentiert wird.

Vom 20. bis zum 27. Juli, täglich von 8:30 bis 16 Uhr. Ein kostenloser Frühdienst ab 7 Uhr kann vereinbart werden, und gegen einen Aufpreis ist der extra Spätdienst bis 19 Uhr buchbar.

Jede Woche kostet 125 Euro inklusive Getränken, Snacks und Materialien, die Anmeldung erfolgt unter 0421-1691293. Für Mitglieder: 106,25 Euro.

Anmeldung unter www.cvjm-bremen.de