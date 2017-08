In diesem Workshop können junge Familien mit Kindern im Alter von 3 - 6 Jahre in der Musikwerkstatt in die klangvolle Welt der klassischen Orchesterinstrumente eintauchen. Wegen großer Nachfrage gibt es zwei zusätzliche Termine für das Sommerprogramm von "Musik mit Pfiff" rund um das Thema "Safari" mit Geige, Oboe und Tuba.

Die Teilnahmegebühr beträgt für Erwachsene 6 und für Kinder 4 EUR. Die Teilnehmerzahl ist auf 10 begrenzt, eine Anmeldung ist daher unbedingt erforderlich – einfach und bequem online unter www.musikwerkstatt-bremen.de.