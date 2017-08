× Erweitern Foto: Bremer Philharmoniker Musik mit Pfiff, Musikwerkstatt der Bremer Philharmoniker

Spielerisch die Welt der Musik kennenlernen. Für Kinder von 3 bis 6 Jahren.

Die beiden Musikpädagoginnen Bettina Schmidt und Malin Kumkar laden junge Familien mit Kindern im Kindergartenalter regelmäßig zu einer spannenden Expedition in die Welt der klassischen Orchesterinstrumente ein. Mit jeweils drei Instrumenten dürfen sich die Kinder unter fachkundiger Begleitung vertraut machen. Spaß und Freude an Klängen und Rhythmen stehen dabei immer im Vordergrund. So finden die Kinder mit vergnüglichen Klanggeschichten, Tanz, Basteleien und fröhlichen Liedern ganz unbefangen den Zugang zu den Instrumenten.

„Musik mit Pfiff“ bietet Kindern auf spielerische Art und Weise die Möglichkeit, sich unbefangen und ohne Hemmungen mit Musik und Instrumenten vertraut zu machen. Musikalische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, sondern einzig Spaß an Klängen und Bewegung.

Teilnahme: Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro. Begrenzt auf 10 Kinder. Eine Anmeldung ist erforderlich unter www.musikwerkstatt-bremen.de