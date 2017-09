Auf Grund der Herbstferien findet im Oktober in der Musikwerkstatt Bremen die beliebte Veranstaltungsreihe „Musik mit Pfiff“ nur am Freitag, den 20. und am Freitag, den 27. Oktober, statt. An beiden Terminen dreht dreht sich in der Musikwerkstatt alles um den Freimarkt. Klangvolle Geschichten rund um Riesenrad und Zuckerwatte wecken die Lust auf Kontrabass, Klarinette und Trompete.

Die Musikpädagoginnen Malin Kumkar und Bettina Schmidt laden junge Familien mit Kindern im Kindergartenalter zu einer spannenden Expedition in die Welt der klassischen Orchesterinstrumente ein. Mit jeweils drei Instrumenten dürfen sich die Kinder unter fachkundiger Begleitung vertraut machen. „Dabei stehen Spaß und Freude an Klängen und Rhythmen immer im Vordergrund“, erklärt Bettina Schmidt das Prinzip der Veranstaltung. „Mit vergnüglichen Klanggeschichten, Tanz, Basteleien und fröhlichen Liedern finden die Kinder ganz unbefangen den Zugang zu den Instrumenten.“ Auch die Leiterin der Musikwerkstatt, Gwendolyn Schubert, ist überzeugt, dass Klanggeschichten einen idealen Einstieg in die Klassische Musik bieten: „Lustig und mit leicht nachvollziehbaren Spannungsbögen können sie wunderbar von kleinen Kindern musikalisch begleitet werden“, berichtet sie. Die Kleingruppen von maximal zehn Kindern bieten dafür einen optimalen Rahmen.

Die Veranstaltung findet in der Musikwerkstatt Bremen, Plantage 13 in Findorff statt.

Für Kinder, 4 EUR, Erwachsene 6 EUR, Anmeldung erforderlich.