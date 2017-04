Mutter-Kind-Wildniscamp

Wildniscamp für Mütter mit Kindern ab 5 Jahre

Die Mütter begeben sich mit ihren Kindern auf die Spuren ihrer Vorfahren, die in enger Verbindung mit der Erde lebten und verbringen die Tage in Gemeinschaft mit Wildnishandwerk, Abenteuer am Fluss, Kräuterkunde und Blütensalaten, wilden Feuerrezepten, alten Geschichten und Liedern am Lagerfeuer und vieles mehr. Gemeinsam mit den Kindern entdecken sie mit Spiel und Neugier das Leben im Wald.

Zeitraum: 18.08. - 20.08.2017

Kosten: Erwachsene 210,00 Euro, 1. Kind 55,00 Euro, 2. und weitere Kinder 45,00 Euro, inklusive Übernachtung im Tipi oder eigenem Zelt und (vegetarischer) Verpflegung, Anmeldungen unter 0421-3613657 oder per Mail an umwelt@vhs-bremen.de