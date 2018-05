Ihr Job besteht aus 365 Arbeitstagen im Jahr, 24 Stunden am Tag. Sie tröstet uns bei Kummer und aufgeschlagenen Knien, kocht unser Lieblingsessen und zaubert unsere Matschhosen wieder sauber. Unsere Mutter. Es gibt unzählige gute Gründe ihr einmal Danke zu sagen. Was wäre der Muttertag ohne das mit viel Liebe selbst gebastelte Geschenk der Kinder?

In der eigens dafür eingerichteten Muttertags-Backstube können die Besucher am Freitag, vor dem Muttertag und dem darauffolgendem Samstag nach Herzenslust kleine Leckereien mit Zuckerguss, bunten Perlen und Schokostreusel verzieren. In der Muttertags-Backstube sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt – mit viel Liebe und Fantasie werden die Einheitsküchlein zu individuellen Kunstwerken. Damit die süße Überraschung am Muttertag dann hübsch verpackt auf dem Frühstückstisch steht, wird die Geschenkschachtel gleich mit gestaltet.

Die Backstube ist am Freitag den 11.05. und am Samstag, den 12.05. jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Die Aktion ist für alle Centerbesucher kostenlos.