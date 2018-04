Muttertagsgeschenk

Noch kein Geschenk zum Muttertag? An einem Tag im phaeno können die Kinder ihrer Mutter gleich zwei schöne Geschenke machen: Gemeinsame Zeit und ein eigen hergestelltes Badesalz. Das Labor hat an den drei Tagen vor sowie am Muttertag selbst geöffnet. Aus den unterschiedlichsten Farben und Düften können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr eigenes Badesalz mischen und ihrer Mutter damit eine Freude machen. Danach können sie noch den phaeno Roboter ein Gedicht vortragen lassen oder ihr einen ganz besonderen Muttertagsgruß mit dem Luma4Solator an eine große Wand schreiben.

Die Teilnahme kostet 2 Euro zzgl. dem Tageseintritt von 9 Euro für Kinder und 14 Euro für Erwachsene. Do, Sa und So jeweils von 13 bis 17 Uhr, Fr von 11 bis 14 Uhr.