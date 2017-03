Treffen zum Muttertagskaffeeklatsch für Mütter

Traditionell laden seit vielen Jahren die Händler des Einkaufszentrums Marßel in der Stockholmer Straße am letzten Freitag vor Muttertag zum großen Kaffeetrinken ein. Im Lichthof des Einkaufszentrums locken Kaffee und Kuchen. Dabei sind alle Kuchen von den Geschäftsleuten und Mitarbeitern selbst gebacken. Der Erlös aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen geht zu an eine gemeinnützige Organisation im Stadtteil.

Musikalische Begleitung: Frank Fiedler und die Schlagergärtner