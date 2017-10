Nachts im Museum

× Erweitern Foto: Bachmann-Museum Bremervörde Museumsdetektive auf Gespensterjagd, Bachmann-Museum

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit finden am Bachmann-Museum Bremervörde wieder die beliebten Taschenlampen-Führungen für Kinder und Erwachsene statt. In diesem Jahr dreht sich alles um das Thema Fossilien.

Im Bachmann-Museum Bremervörde herrscht große Aufregung – abends sind sonderbare Geräusche in der Ausstellung zu hören. Die Museumsmitarbeiter berichten von einem Kratzen und Scharren, das jedes Mal abrupt abbricht, wenn jemand die Ausstellung betritt und Licht anmacht. Und wohin sind die Fossilien für die Führung verschwunden? Im Vorbereitungsraum stehen ihre leeren Kisten und Schachteln, von den Objekten aber fehlt jede Spur. Können die Teilnehmer der Taschenlampen-Führung am 11. November Licht ins Dunkel bringen? „Wenn die Gruppe es an diesem Abend schafft, das Geheimnis zu lüften und die Fossilien wiederzufinden, bekommen die Teilnehmer von uns eine ganz besondere Belohnung.“, verrät Museumspädagogin Katja Tiltmann M.A.

Das Bachmann-Museum Bremervörde bietet seine Taschenlampen-Führungen jedes Jahr von November bis März an. Dabei entwickelt das Team immer wieder neue Geschichten. Alle kleinen und großen Besucher sind Teil dieser interaktiven Führung und erleben gemeinsam ein Abenteuer im Museum.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird eine Anmeldung empfohlen, spontane Besucher sind bei freien Plätzen ebenfalls willkommen. Start ist um 19 Uhr an der Museumskasse. Kinder kommen bitte in Begleitung von mindestens einem Erwachsenen und mit einer normalen Taschenlampe (keine extra starken Strahler). Anmeldungen und weitere Informationen unter der 04761-983 4603 und www.bachmann-museum.de.

Preise: Erwachsene 5, Kinder 3 Euro.

Der besondere Tipp: Die nächsten Taschenlampen-Führungen finden am 29. + 30.12.17, 13.01.18, 10.02.18 und 10.03.18 jeweils um 19 Uhr statt. Eine Anmeldung ist schon jetzt möglich.