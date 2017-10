Übernachtung für Kinder

Was gibt es nachts im Museum zu entdecken? Die Ausstellung Schlaf. Eine produktive Zeitverschwendung hat für Kinder und Jugendliche an diesem Abend extralange geöffnet und lädt sogar zur anschließenden Übernachtung im Museum ein. Bevor es sich die Kinder allerdings mit dem Schlafsack in einem gemütlichen Lager im Museum bequem machen, werden sie mit spannenden Aktionen auf diese besondere Nacht im Museum eingestimmt. Mit den selbst mitgebrachten Taschenlampen wird die Ausstellung erkundet und gemeinsam erfindet die Gruppe lustige Nacht- und Schlafgeschichten. Am nächsten Morgen berichten die jungen Übernachtungsgäste schließlich bei einem abschließenden Frühstück über die eigenen Träume der letzten Nacht.

Die Kinder werden von einer Museumspädagogin und zwei MuseumsmitarbeiterInnen den Abend und die Nacht über betreut.

Infos und Anmeldung unter 0421-3388222.

Teilnahme: Für Kinder von 8 bis 12 Jahren, 25 Euro, Anmeldung erforderlich. Max. 12 Kinder.