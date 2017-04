× Erweitern Foto: Marion Kienzle / Forum Mola-Kunst Nähmaschinenführerschein, Forum Mola-Kunst

Den richtigen Umgang mit der Nähmaschine lernen kleine Nähanfänger bei den Nähkursen im Forum Mola-Kunst. In kleinen Gruppen starten Kids ab ca. 6 Jahren mit dem Nähmaschinen-Nähen. Die neuen Kurse starten am 27. Juni und am 1. August.

Die Kids lernen alles Wichtige über den sicheren Umgang mit der Nähmaschine und dem Nähzubehör. Nach der Theorie folgen schnell die ersten Übungen, so dass sie sich mit der Bedienung vertraut machen können. Dann kann es losgehen und das erste kleine Näh-Projekt kann ausprobiert werden. Dafür wird keine eigene Maschine benötigt, kindgerechte Nähmaschinen werden zur Verfügung gestellt.

Termine:

Kurs Ferien 1: 27.06. und 28.06.2017, 15.00 – 17.00 Uhr

Kurs Ferien 2: 01.08. und 02.08.2017, 15.00 – 17.00 Uhr

Teilnahme: 35,00 Euro inkl. Material, Anmeldung erforderlich unter 0421-27658888 oder info@forum-mola-kunst.de