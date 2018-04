In dieser Woche wollen AnfängerInnen und Fortgeschrittene gemeinsam nähen, flicken, klönen und sich inspirieren lassen. Zu der ersten Nähwoche sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Auch wenn man noch nie an der Nähmaschine gesessen hat, kann man teilnehmen. Die Woche beginnt mit einem Nähmaschinenkurs, dann wird das Nähprojekt geplant: Rock, Kissen, Kindershirt - was man möchte. Wer noch Stoff braucht, besucht am Sonntag den Stoffmarkt und anschließend wird genäht, was das Zeug hält.

Wer bereits erfahrene/r NäherIn ist, kann natürlich auch an den Tagen, an denen Projekte geplant werden, einfach in Gesellschaft nähen. Es gibt eine begrenzte Anzahl an Nähmaschinen. Wer Lust hat, bringt seine Maschine gern mit. Etwas Stoff, jede Menge Garn, Nadeln und Know-how sind vorhanden. Auch Kinder sind herzlich willkommen und werden auf vorherige Anfrage betreut. Wer nur an einzelnen Tagen oder nur vormittags/nachmittags kann, meldet sich einfach zu den einzelnen Kursen an.

Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden sind willkommen. Anmeldungen zu den Kursen, Kinderbetreuung etc bei Lotta Kohlmann und Aysegül Biricik unter 0421-589200 oder beratung@muetterzentrum-huchting.de