Naturerlebnistage für Familien

Für die Teilnahme am natur- und wildnispädagogischen Programm fallen pro Modul (eine Moduleinheit jeweils am Vormittag und eine am Nachmittag – (mit Ausnahme des An- und Abreisetages) 4,50 Euro Gebühren pro Person an. Alle Kosten werden vor Ort abgerechnet und sind bei Abreise in bar oder bequem per EC-Karte zu begleichen.

Ihre Buchungsanfrage richten Sie bitte direkt an unsere Rezeption anmeldung@blockhausahlhorn.de oder Tel. 04435-9390

Gerne senden wir Ihnen dann die Buchungsformulare und weitere Informationen zu.

Natur erleben…

Draußen sein, durch die Wälder streifen, Tiere beobachten, Entdeckungen in der Natur machen, mit dem Boot auf den See hinausrudern, abends am Lagerfeuer sitzen und sich Geschichten erzählen…einfach mal ein paar Tage ganz anders leben und die Seele atmen lassen. Diese Möglichkeit bietet das Ev. Jugendheim Blockhaus Ahlhorn Familien mit kleineren und größeren Kindern an.

Wildnisabenteuer und Entspannung

Hier kann jeder sein Ding machen: Wer aktiv sein möchte, kann über die Tage die archaische Kraft des Feuers entdecken: Feuermachen wie in der Steinzeit, Feuerbohrer bauen, Feuersteine sammeln, Hölzer und ihre Wirkung im Feuer kennen lernen, auf dem Feuer grillen, kochen, backen, räuchern und darren. Auch die nährende und heilende Kraft der Wildkräuter will entdeckt werden. Wer es ruhiger mag, findet hier beschauliche Wanderwege, ein stilles Plätzchen am See mit Buch und Liegestuhl oder lässt sich mit dem Boot auf dem See treiben. Außerdem

lädt die Umgebung zu Erkundungstouren per Fahrrad ein.

Programm und Kinderbetreuung

Jede Familie kann ihren Aufenthalt individuell und flexibel gestalten. Die Teilnahme an den angebotenen natur- und wildnispädagogischen Programmen ist auch teilweise möglich. Die Kinder (und auch die Erwachsenen) werden im

Rahmen des Programmangebotes vom Natur- und Wildnispädagogen Hajo Schilberg + Team betreut. Als Eltern können sie gemeinsam mit ihren Kindern teilnehmen, aber gelegentlich sich selbst eine ‚Auszeit‘ gönnen und uns gerne ihre Kinder überlassen.

Kosten:

(einheitlicher Familientarif)

202,-- Euro pro Person

Kinder unter 6 Jahren sind kostenfrei. Es wird nur eine einmalige Kostenpauschale von 5,-- Euro für den gesamten Aufenthalt pro Kind unter 6 Jahren erhoben.

In dem Preis enthalten sind:

Übernachtung im Familien- und Jugendbereich Vollverpflegung

1 x Grillabend (Standardpaket ‚Jugend‘)

1 x Nutzung Ruderboot