× Erweitern Foto: Fred Koch / LMKK Nautilus, Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte

Schnecken, Muscheln und andere Mollusken in der Fotografie

Sonderausstellung vom 20. Mai bis 27. August 2017 im Oldenburger Schloss

Gehäuse von Muscheln oder Schnecken gehören zu jenen Bauformen der Natur, die die Fotografen seit jeher fasziniert haben. Das Landesmuseum widmet diesem fotografischen Bildthema nun erstmals eine eigene Ausstellung.

Mit der Erfindung der Fotografie ergab sich eine neue Möglichkeit der wissenschaftlichen Dokumentation, für die auch Mollusken, also Weichtiere wie Muscheln und Schnecken, als Motive dienten. Auch die Röntgenfotografie kam zum Einsatz, um faszinierende Einblicke in die innere Struktur der Schalentiere zu geben. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wurden die Gehäuse von Muscheln und Schnecken zunehmend zum Bildthema einer nun künstlerisch-autonomen Fotografie und es entstanden Ikonen der Fotomoderne.

Eintritt: Erwachsene 6,00 Euro, ermäßigt 4,00 Euro, Kinder von 7 - 17 Jahren 1,50 Euro, Familienkarte 10,00 Euro