Wildpark Schwarze Berge Neujahrsspaziergang Dunja und Django haben Nachwuchs bekommen

Nach einer langen Silvesternacht ist viel frische Luft genau das Richtige. Am Neujahrstag um 13 Uhr startet die traditionelle Neujahrs-Futtertour im Wildpark Schwarze Berge. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und zu zahlen ist lediglich der Wildpark-Eintritt. Alle Wildpark-Besucher, die an der Futtertour teilnehmen möchten, treffen sich am Wolfsgehege und können zuschauen, wie die Wolfseltern Dunja und Django und ihr Nachwuchs ihre Nahrung vertilgen. An einem Wolfsschädel wird der Unterschied zwischen Fang- und Reißzähnen deutlich und wer möchte, kann an einem Wolfsfell erfahren, wie die Tiere sich anfühlen. Im Anschluss an den Wolf wird die Wildkatze Pedro gefüttert. Dabei zeigen sich nicht nur die spannenden Gegensätze zwischen den beiden Raubtieren, die Besucher des Wildparks Schwarze Berge lernen auch gleich das Tier des Jahres 2018 kennen. Das scheue Wesen erobert sich in Deutschland gerade dank intensiver Schutzbemühungen seinen Lebensraum zurück.

Der Wildpark Schwarze Berge in Rosengarten-Vahrendorf ist ganzjährig täglich geöffnet. In der Zeit von Anfang November bis Ende März von 9 – 16.30 Uhr. Zu erreichen ist der Wildpark mit dem Bus (Linie 340 ab S-Bahn Neuwiedenthal oder S-Bahn Harburg) oder mit dem Auto (A7, Abfahrt Marmstorf). Tel.: 040 / 819 77 47 - 0;

www.wildpark-schwarze-berge.de