Nikolaus im MGH

Als „Sunnerklauslaufen“ wird ein alter Bremer Brauch bezeichnet, bei dem verkleidete Kinder am Abend des 6. Dezember von Haus zu Haus ziehen um Süßigkeiten zu erbitten. Das Mehr-Generationen-Haus Stuhr-Brinkum in der Bremer Str. 9 teilt mit, es wisse von höherer Stelle, dass der Nikolaus am kommenden Dienstag auch ins MGH kommen wolle. Ab 16.30 Uhr erhält jedes Kind, das ein Gedicht aufsagen oder ein Lied vortragen kann, eine kleine Überraschung.