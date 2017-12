× Erweitern ©Kirill Kedrinski/123RF.COM Weihnachtsmann, Kirill Kendrinski / 123rf

Auch in diesem Jahr heißt es am 6. Dezember in Findorff wieder: Warten auf den Nikolaus! Ab 16 Uhr gibt es auf dem weihnachtlichen Nikolausmarkt vor der Martin-Luther-Kirche Punsch für Klein und Groß sowie süße und herzhafte Leckereien, um sich die Wartezeit zu versüßen. Wie in jedem Jahr wird der Nikolaus nach seiner Ankunft kleine Geschenke an die Kinder überreichen.