Der Museumsbauernhof Wennerstorf läutet die Weihnachtszeit ein: Am Sonntag, den 10. Dezember öffnen die Nikolauswerkstätten ihre Türen. Zwischen 13 und 16 Uhr genießen Kinder, Eltern und Großeltern die weihnachtliche Stimmung.

Die Besucher erwartet ein buntes Programm: Plätzchen backen, Lebkuchenhäuser verzieren oder Bienenwachskerzen ziehen. Während die Kinder backen und basteln, genießen die Erwachsenen in Elieses Hofcafé leckeren Butterkuchen und Torten in Bioland-Qualität. Dazu gibt es frisch gebrühten Kaffee. Wer mag, setzt sich an den wärmenden Ofen und lauscht kurzweiligen Wintergeschichten und Märchen.

Für Kinder, kostenfrei.